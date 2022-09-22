Лос-Анджелес, США, , 15:54 — REGNUM Модель Камила Морроне стала инициатором разрыва с актёром Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщил The Sun, ссылаясь на свой источник.

Леонардо Ди Каприо Цитата из к/ф «Великий Гэтсби». реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США

По словам инсайдера, Ди Каприо хотел завести с Морроне детей, однако та не была к этому готова. «Именно Камила порвала с Лео, потому что он хотел, чтобы она была дома, рожала детей, а она хотела сделать карьеру», — говорит источник.

ИА REGNUM напоминает, что 25-летняя Камила Морроне и 47-летний Леонардо Ди Каприо состояли в отношениях четыре года. Пара рассталась в августе 2022 года.

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