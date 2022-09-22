Токио, 22 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Мексики Фернандой Контрерас Гомес в матче второго круга турнира в Токио (Япония). Встреча продлилась 56 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:1.

(сс) si.robi Вероника Кудерметова

Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майя.

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