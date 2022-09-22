* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 22 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В ответ на заявления маршала Дустума глава медиацентра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани заявил, что он единственный в мире маршал, который не может жить в своём доме и стране без помощи иностранцев. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Gumilev-center.af Абдул-Рашид Дустум

Маршал Дустум заявил 20 сентября, что если мир поддержит сопротивление, правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет свергнуто в течение двух недель. Маршал Абдул Рашид Дустум, член Высшего совета национального сопротивления Афганистана, также заявил, что после свержения режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране будет установлена децентрализованная система.

Выступая перед другими членами Совета сопротивления по случаю годовщины убийства Бурхануддина Раббани, он сказал, что Фронт сопротивления в настоящее время не может организовать широкомасштабное наступление, но добавил, что ведётся работа по его укреплению, и это скоро даст результаты.

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Дустум обратился к участникам этой встречи и сказал: »С помощью Бога, помощи нации и наших друзей мы снова свергнем их [«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)]».

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально не отреагировали на заявления Дустума, Инамулла Самангани заявил, что Дустум — «единственный в мире маршал, который не может жить в своей стране без помощи иностранцев».

Самангани, недавно насмешливо отреагировавший на заявления антиталибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) деятелей, написал на своей странице в Twitter: »Он — маршал, который возвращается в свою страну, когда вторгаются иностранцы, и бежит, когда они уходят».

Он сказал, что Дустум — «маршал, который воюет под флагом 40 стран и продаёт своих соотечественников иностранцам».

Но маршал Дустум говорит, что если мир поддержит Фронт сопротивления и Высший совет сопротивления, они свергнут правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за 10-15 дней. Дустум уверенно сказал, что если он не свергнет радикалов, пусть его «называют сумасшедшим, а не маршалом Дустумом».