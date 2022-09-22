Донецк, , 15:52 — REGNUM Бывший депутат законодательного органа киевского террористического режима Виктор Медведчук содействовал освобождению военнослужащих в 2014–2015 годы, поэтому его включение в последний обмен было неким долгом. Об этом 22 сентября заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Council.gov.ru

«Мы знакомы с Виктором Медведчуком по переговорному процессу, но даже до начала минских переговоров он тоже уже принимал участие в том числе и в обмене пленных, поэтому здесь для нас было неким долгом, с учетом того, скольких ребят при его участии удалось освободить. А 2014–2015 год мы все прекрасно помним, что условия были не лучше, а где-то даже хуже», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее стало известно о возвращении из нацистского плена 55 военнослужащих из России, ДНР и ЛНР, а также Медведчука.

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