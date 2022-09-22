Москва, 22 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Обновить критерии годности к военной службе предложила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Council.gov.ru Ольга Ковитиди

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«Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признаётся негодным к службе», — цитирует сенатора РИА Новости.

По ее мнению, следует сократить перечень заболеваний, при которых призывник признаётся негодным к службе.

Сейчас освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определённых степеней — ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву, убеждена парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации, которая коснется порядка 300 тыс. человек.