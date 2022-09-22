Москва, 22 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Не случайно инициатива о предоставлении мобилизованным гражданам кредитных каникул мобилизованным исходит от ЦБ РФ, а не от того же Министерства обороны, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

Mil.ru Военнослужащие

«Просто по чисто техническим причинам состояние кредитных портфелей банков могло бы ухудшиться, что потребовало бы роста резервирования, вызвало бы кризис доверия в банковской сфере и вызвало удорожание кредитов.

Ведь, несмотря на то, что мобилизованные, как предполагается, будут получать вполне конкурентоспособные зарплаты на уровне контрактников, они зачастую не смогут вовремя осуществлять платежи по своим кредитам.

Хотя бы потому, что в зоне боевых действий в ВС РФ запрещено пользоваться мобильными телефонами, да и проводной интернет мало доступен. В результате могут возникнуть чисто технические сбои, которые вызовут рост просроченной задолженности и ухудшит позиции банков при том, что реальная платежеспособность их клиентов не снизится.

Кроме того, ситуации с ранениями и гибелью военнослужащих не могут быть предусмотрены условиями страхования заемщиков, но одновременно предполагают значительные компенсационные выплаты, которые снижают риски невозврата кредитов.

То есть формально риски были бы оценены как существенно возросшие при том, что реально вероятность погашения кредитов не снижается. Это могло бы исказить картину. Впрочем, пока эти опасения выглядят преувеличенными.

Количество мобилизуемых составляет порядка 0,2% населения страны — при этом их доля в числе заемщиков неизвестна, но, вероятно, меньше доли в населении — ведь не все они имеют кредитные задолженности, тем более, существенные.

Соответственно, риски для финансовой системы минимальны. Главное, реализовать механизм каникул автоматически, чтобы людям, собирающимся на войну, не пришлось бы бегать за документами и отстаивать очереди, чтобы доказать свое право на отсрочку и реструктуризацию», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданам России, попавшим под частичную мобилизацию, следует предоставить кредитные каникулы, заявили в Центробанке РФ.

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