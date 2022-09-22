Париж, , 15:48 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен раскритиковала выбор правительства в отношении энергетической политики, передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Столкнувшись с ростом цен на энергоносители, Марин Ле Пен раскритиковала правительство Франции, у которого, по ее словам, нет «ни малейшей стратегии по сдерживанию этих расходов».

«Мы действительно находимся в ситуации, когда правительство больше ничего не контролирует», — раскритиковал лидер партии Национального объединения в Национальной ассамблее Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал компании и сообщества не заключать энергоконтракты по завышенным ценам.

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