Тбилиси, 22 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Если оппозиционные депутаты парламента Грузии добьются создания следственной комиссии по изучению обвинений в «госизмене» в адрес высокопоставленных силовиков, то правящая партия «Грузинская мечта» добьётся объективного расследования. Об этом 22 сентября заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Арчил Талаквадзе

«Когда создаётся следственная комиссия, то она не будет лишь комиссией одной партии, оппозиции. Согласно регламенту, на равных паритетных правах в ней участвует и большинство», — сказал Талаквадзе.

Он подчеркнул, что при совместном расследовании правящая партия обеспечит его объективность. Это позволит пресечь спекуляции оппозиции.

Напомним, ранее бывший замглавы Службы государственной безопасности Грузии Сосо Гогашвили, отбывающий наказание в тюрьме за незаконное хранение оружия, заявил, что участвовал в переговорах с представителями ФСБ России. По его словам, спецслужбы якобы наладили каналы переправки через границу контрабанды. В оппозиции требуют проверить эту информацию.