Луганск, 22 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике наблюдается большой интерес жителей к референдуму о воссоединении с Россией. Об этом 22 сентября сообщил член ЦИК республики Виталий Павлюк.

Пресс-служба тюменского отделения МГЕР В ЛНР готовятся к референдуму

«У нас более 300 звонков было в первый день запуска горячей линии, хотя она начала работу со второй половины дня, и сейчас горячая линия постоянно принимает звонки желающих проголосовать, в том числе и с освобожденных территорий», — приводит слова члена комиссии РИА Новости.

Как сообщало ИА, в Ростовской области начнут работу 135 участков для голосования на референдумах в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.