Барнаул, , 15:45 — REGNUM Прошло более суток с момента объявления российским президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. Но Алтайский край, вернее — его руководство — словно забыло, что глава государства поручил главам регионов оказать всю необходимую помощь военным комиссариатам.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Если в Забайкалье, к примеру, 22 сентября заявило о начале мобилизации, сформированных штабах оповещения и подготовке пунктов сбора призывников, а иркутский губернатор Игорь Кобзев еще накануне дал пояснения о том, кто подлежит мобилизации, то алтайские власти отделались лишь крохотным сообщением в телеграм-канале, что мол, в соответсвии с Указом президента России «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» губернатор Алтайского края Виктор Томенко 22 сентября проведёт заседание краевой призывной комиссии.

Но и по состоянию на 19:30 местного времени 22 сентября никакой информации о главном событии в жизни граждан России алтайские чиновники не дали. Напомним, в Алтайском крае проживает более двух миллионов человек, а все, что касается спецоперации разместилось в несколько строчках телеграмм-канала с числом подписчиков чуть более 3300 человек. Власти даже пары слов в поддержку не обнародовали.

В летне новостей у алтайских чиновников за 22 сентября можно прочесть про молодёжный форум «Алтай. Таланты региона», о том, что в Алтайском крае грантами поддержат проведение научных исследований по изучению природных лечебных ресурсов региона, что алтайскому заводу «Ротор» нужны рабочие, а макет международного аэропорта Барнаула представят 24 сентября.

Также власти края похвастались тем, что на подготовку к отопительному сезону направлено более 10 миллиардов рублей и в преддверие 85-летия юбилея региона рассказали о главном тренере по конькобежному спорту Центра спортивной подготовки сборных команд края.

На официальном сайте правительства Алтайского края при поиске ключевого слова «мобилизация» нет ничего похожего о том, что говорил президент России. Может быть, алтайский губернатор Виктор Томенко уже мобилизован и ему некогда выступать перед жителями вверенного региона?

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации и рассказал о её причинах и цели. Мобилизованы будут те, кто служил, имеет боевой опыт. О том, что мобилизованным в войска жителям Москвы к основным выплатам будут доплачивать по 50 тыс. рублей в месяц, сказано в указе мэра Москвы № 52-УМ от 22.09.2022 «О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации».

Читайте также: Мобилизованным москвичам будут доплачивать по 50 тыс. в месяц

Читайте также: Забайкалье приступило к мобилизации

Читайте также: Приангарье поддержало мобилизацию: «Мы не можем бросить людей»