Барнаул, 22 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Прошло более суток с момента объявления российским президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. Но Алтайский край, вернее, его руководство словно забыло, что глава государства поручил главам регионов оказать всю необходимую помощь военным комиссариатам.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Если в Забайкалье, к примеру, 22 сентября заявили о начале мобилизации, сформированных штабах оповещения и подготовке пунктов сбора призывников, а иркутский губернатор Игорь Кобзев еще накануне дал пояснения о том, кто подлежит мобилизации, то алтайские власти отделались лишь крохотным сообщением в телеграм-канале, что, мол, в соответствии с Указом президента России «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» губернатор Алтайского края Виктор Томенко 22 сентября проведёт заседание краевой призывной комиссии.

Но и по состоянию на 19:30 местного времени 22 сентября никакой информации о главном событии в жизни граждан России алтайские чиновники не дали. Напомним, в Алтайском крае проживает более двух миллионов человек, а все, что касается спецоперации разместилось в нескольких строчках телеграм-канала с числом подписчиков чуть более 3300 человек. Власти даже пары слов в поддержку не обнародовали.

В ленте новостей у алтайских чиновников за 22 сентября можно прочесть про молодёжный форум «Алтай. Таланты региона», о том, что в Алтайском крае грантами поддержат проведение научных исследований по изучению природных лечебных ресурсов региона, что алтайскому заводу «Ротор» нужны рабочие, а макет международного аэропорта Барнаула представят 24 сентября.

Также власти края похвастались тем, что на подготовку к отопительному сезону направлено более 10 миллиардов рублей и в преддверии 85-летнего юбилея региона рассказали о главном тренере по конькобежному спорту Центра спортивной подготовки сборных команд края.

На официальном сайте правительства Алтайского края при поиске ключевого слова «мобилизация» нет ничего похожего на то, что говорил президент России. Может быть, алтайский губернатор Виктор Томенко уже мобилизован, и ему некогда выступать перед жителями вверенного региона?

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации и рассказал о её причинах и цели. Мобилизованы будут те, кто служил, имеет боевой опыт. О том, что мобилизованным в войска жителям Москвы к основным выплатам будут доплачивать по 50 тыс. рублей в месяц, сказано в указе мэра Москвы № 52-УМ от 22.09.2022 «О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации».

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