Газни, Афганистан, , 15:43 — REGNUM В афганской провинции Газни молодая женщина была зарезана неизвестными в своём доме в кишлаке Сулейманзай уезда округа Дех-Як. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

Местные источники уточнили, что члены семьи этой женщины уехали на свадьбу в другой кишлак, и неизвестные воспользовались этой возможностью, чтобы убить её.

Согласно собеседникам, эта молодая женщина была дочерью одного из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убитого несколько лет назад в бою с силовиками предыдущего правительства Афганистана.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни пока ничего не заявили по этому поводу.

В последнее время в Газни участились случаи загадочных убийств. Около десяти дней назад в этой провинции неизвестные убили женщину и четырёх её детей.