Москва, , 15:43 — REGNUM В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября начнутся референдумы о воссоединении с Россией.

В ЛНР готовятся к референдуму Пресс-служба тюменского отделения МГЕР

Площадь ЛНР составляет 26,7 тыс. кв. км, в ней проживает порядка 2 млн человек. Основными отраслями экономики республики являются: машиностроение, химия и нефтехимия, пищевая, деревообработка, текстильная промышленность и стройматериалы, а 73% экспорта составляет металлургия. Главные предприятия — «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит», Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод.

Также 11 мая 2014 в ЛНР состоялся референдум о самоопределении, по итогам которого 12 мая 2014 была провозглашена независимость, признанная Россией, ДНР, Абхазией, Южной Осетией, КНДР и Сирией.

В свою очередь, площадь ДНР составляет около 26,5 тыс. кв. км, а население — порядка 4 млн человек. Здесь главные отрасли экономики: металлургия, машиностроение, химия, уголь, электроэнергетика, пищевая и легкая промышленность, в 73% экспорта приходится на каменный уголь, антрацит, кокс и полукокс

При этом 11 мая 2014 в ДНР тоже прошёл референдум о самоопределении и 12 мая была провозглашена независимость, которую признали Россия, ЛНР, Абхазия, Южная Осетия, КНДР и Сирия.

Площадь Херсонской области составляет 28,5 тыс. кв. км с населением около 1 млн человек и в ней главными отраслями экономики являются — сельское хозяйство и пищевая промышленность, судостроение, машиностроение, целлюлозно-бумажная и легкая промышленность, электроэнергетика и металлургия.

Также площадь Запорожской области составляет 27,2 тыс. кв. км с населением около 1,5 млн человек. Регион является главным в бывш. УССР по производству электроэнергии (25% на этой территории), здесь находятся знаменитая ДнепроГЭС, а также Запорожские тепловая электростанция и АЭС. Другие главные отрасли экономики: сельскохозяйственная продукция, черная и цветная металлургия, машиностроение, энергетика, химия и нефтехимия, пищевая и легкая промышленность, сельское хозяйство, а также фармацевтика.

Главными предприятиями этого региона являются — «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», предприятие по производству графита, Запорожские железорудный и алюминиевый комбинаты, Титаномагниевый комбинат, крупнейшее на территории б. УССР локомотивное депо и завод ЗАЗ (Мелитополь), а также кабельный и резиновый заводы (Бердянск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что граждане ДНР, ЛНР, жители Херсонской и Запорожской областей смогут принять участие в референдумах по вопросу о воссоединении с Россией на пяти участках в Санкт-Петербурге.