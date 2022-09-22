Москва, , 15:42 — REGNUM В Госдуме готовы приветствовать универсальное пособие для семей с низкими доходами, если «детские» пособия будут увеличены.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

«Что у нас с пособием сейчас? До рождения ребёнка выплачивается сумма в половину прожиточного минимума. Семьям с детьми в возрасте с трёх до семи лет — от половины до одного прожиточного минимума, столько же — с семи до совершеннолетия. Если эти суммы будут увеличены, такое решение правительства можно только поприветствовать», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Главное в этой ситуации, считает депутат, не перегибать с критериями нуждаемости.

«Базовый принцип адресности должен сохраняться, а количество получателей пособия — если и меняться, то в сторону их увеличения», — убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства России Михаил Мишустин о вводе с 1 января 2023 года универсального пособия для семей с низкими доходами.

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