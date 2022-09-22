Москва, , 15:42 — REGNUM Несмотря на то, что военные производства в России перешли на режим работы 7/12 вместо обычного 5/8, модель её функционирования нельзя назвать вполне мобилизационной, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Истребители Су-27 Mil.ru

«Скорее, можно воспринимать этот подход как стремление выполнить срочный коммерческий заказ в связи с резким повышением спроса. Су-57, несомненно, передовой самолет с высокими техническими характеристиками, но он всё ещё остается новой моделью без достаточного опыта использования в войсках и потенциально сохраняющимися «детскими болезнями».

Переход на эту модель и наращивание её выпуска, несомненно, важны в стратегической перспективе, однако форсирование её выпуска не является экстренной потребностью.

В войсках пока мало пилотов, которые способны эффективно применять этот самолет, да и потерь именно в этой модели ВВС почти не несут.

Тем временем те модели, которые хорошо освоены пилотами, особенно теми, кого привлекают из запаса или с прежде занимаемых нелетных должностей, как основные «рабочие лошадки» войны получают повреждения и поломки значительно чаще.

К тому же они проще и дешевле в производстве, хорошо знакомы производителям и обслуживающему персоналу, их выпуск нарастить было бы проще и дешевле.

В целом, это, скорее, позитивный сигнал. Видимо, заказчик уверен в том, что ему хватит имеющихся запасов и более нацелен на то, чтобы получать в будущем больше новейших самолетов, чем на то, чтобы восполнять текущие потери», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение ближайшего времени в Воздушно-космические силы РФ будет отправлена новая партия российских истребителей пятого поколения Су-57, темпы производства этих боевых самолётов будут увеличены, заявили в госкорпорации «Ростех».

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