Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Отступающие ледовые условия позволяют, на сколько это возможно, безопасно перемещаться по водным путям Арктики в течение более длительных периодов времени, а технологический прогресс в разработке интеллектуальных подводных лодок не ослабевает. В Арктике начинает распространяться гонка кабелей. Это развитие, которое может превратить морскую сферу региона в опасную зону, где находится точка доступа к критически важным и глобальным данным. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает научный центр Вудро Вильсона (Wilson Center).

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Нимы Хоррами, научного сотрудника центра Вильсона и автора статьи, НАТО в настоящее время находится в процессе доработки своей стратегии в отношении Крайнего Севера. Им необходимо признать в ней важность региона как формирующегося глобального центра передачи данных. Также необходимо разработать определённый план защиты кабелей, проходящих по дну океана в Арктике. Невыполнение этого требования поставит под угрозу воздушные, сухопутные и морские операции альянса в регионе.

Автор утверждает, что арктические кабели важны по ряду причин. Они значительно короче, чем те, которые проходят по установленным маршрутам, таким, как Суэцкий канал и Малаккский пролив.

«Следовательно они, как правило, значительно увеличивают скорость передачи данных между Европой, Азией и Северной Америкой. Они также менее уязвимы для сбоев. Лишь горстка государств обладает необходимыми возможностями для проведения диверсионных операций в Северном Ледовитом океане», — подчеркнул Хоррами.

Кроме того, благодаря их способности ускорять межконтинентальную передачу данных, ввод в эксплуатацию этих кабелей принесет непосредственную пользу таким отраслям, как телекоммуникации, космос и оборона. Это ничто иное, как стратегические и разведывательные активы, которые позволяют странам, которые их контролируют или через территорию которых они проходят, перехватывать данные, лучше защищать и контролировать глобальное киберпространство, а также развивать свою космическую промышленность.

«У таких противников, как Россия, может быть мотивация повредить или взломать подводные кабели, чтобы получить доступ к торговым и военным секретам. Это создает угрозу на оперативном уровне, особенно на начальной стадии конфликта, и на тактическом уровне, приводя к остановке социально-экономической жизни», — пишет автор статьи.

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин на полях экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в Камчатском крае заявил о том, что Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны.

«Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, с точки зрения предотвращения чрезвычайных ситуаций, где будет развиваться инфраструктура МЧС. Будет происходить освоение Северного морского пути, где разворачиваются и уже развернулись крупные экономические проекты, в том числе в сфере энергетики. Арктика очень уязвимый с точки зрения экологии регион и требует особого внимания к её защите», — заявил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, короткий период восстановления отношений между Москвой и США подошел к концу. Специальная военная операция и глобальное потепление могут превратить Аляску в форпост Соединённых Штатов для борьбы с Москвой в Арктике. Американский штат вновь подвергается милитаризации.

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