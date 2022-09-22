Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Телезвезда Ким Кардашьян приняла участие в шоу The Late Late Show with James Corden. Выпуск шоу доступен на YouTube-канале передачи с 22 сентября.

Ким Кардашьян azatutyun.am

В проекте модель попробовала себя в роли актрисы — она сыграла принцессу Вестероса в скетче, посвящённом сериалу о династии Таргариенов под названием «Дом дракона». Авторы юмористического ролика назвали его The Targashians («Таргашьяны»), что является отсылкой к реалити-шоу Ким Кардашьян и её семьи The Kardashians.

В видео также появляется Крис Дженнер, мать Ким Кардашьян, сыгравшая «королеву», а также ведущий The Late Late Show Джеймс Корден в роли брата телезвезды. В конце ролика их персонажей убивает Кайли Дженнер, сестра Кардашьян. «В этом королевстве только один король. И это — Кайли», — говорит она, держа в руках топор.

Ранее подписчики Ким Кардашьян обвинили её в мошенничестве и потребовали $40 млн в качестве компенсации. Причиной недовольства стал розыгрыш призов в соцсетях Кардашьян, который был организован ещё в 2020 году — победители до сих пор так ничего не получили.

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