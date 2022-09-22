Рига, , 15:41 — REGNUM Деньги, которые в Латвии собирали на закупку войскам б. УССР турецкого ударного беспилотника «Байрактар», направят на покупку латвийских разведывательных беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал BaltNews со ссылкой на организатора сбора денег, музыканта и общественного деятеля Ралфа Эйландса.

Беспилотник

Больше месяца назад в Латвии на сайте ziedot. lv стартовал сбор пяти миллионов евро, но из необходимой суммы было собрано лишь 862 693 евро. Министр обороны страны Артис Пабрикс тогда предложил направить деньги на покупку зимнего обмундирования для военных б. УССР и на другие неотложные нужды.

Однако Эйландс сообщил на сайте инициаторов сбора, что деньги лучше направить на покупку разведывательных беспилотников Atlas Pro латвийского производителя Atlas Aerospace.

Пабрикс ранее заявлял, что латвийские «Атласы» — это не «Байрактары» и для наступательных действий не подойдут, но сгодятся для разведки и связи. Он добавил, что 15 комплектов дронов (по три дрона, то есть всего 45 единиц), а также 15 автомобилей уже готовы к поставке на б. УССР.