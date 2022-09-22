Москва, 22 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Риски того, что в 2023 году глобальный продовольственный кризис усилится, очень высоки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявила профессор департамента логистики и маркетинга финуниверситета при правительстве РФ Ирина Меркулина.

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«Сложные логистические цепочки доставки продуктов приведут к неизбежному увеличению стоимости отдельных категорий продуктов. Если в бедных странах смогут наладить производство товаров-заменителей, то степень охвата продовольственным кризисом может быть снижена. Однако полностью его преодолеть не получится, поскольку усложнение и удорожание логистики является не единственным фактором, обусловливающим причины возникновения данного вида кризиса», — сказала Меркулина.

При этом он подчеркнула, что риски усиления энергетического кризиса в 2023 году будут выше, чем продовольственного.

«К сожалению, заменить традиционную электроэнергию можно только возобновляемыми источниками энергии — солнечной, водной, ветровой и другими. Инфраструктура для добычи такой энергии представляет собой объекты, стоимость которых существенного превышает стоимость традиционной электростанции. Страны, не располагающие энергетическими ресурсами, вынуждены импортировать топливо, стоимость которого вряд ли снизится в 2023 году. В качестве альтернативы страны могут переходить на отопление углем, что существенно повышает риски неуспеха в борьбе с глобальным потеплением. Все это не дает оснований надеяться на то, что влияние энергетического кризиса снизится или вообще прекратится», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что усиление продовольственного кризиса в 2023 году будет производной энергетического кризиса, искусственно спровоцированного политикой Запада.