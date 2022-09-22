Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. На территории Ростовской области будут работать 135 участков голосования на референдуме, сообщили 22 сентября в региональном избиркоме.

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На территории области можно будет принять участие в референдумах о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Всего в Ростовской области в дни голосования будут открыты 135 участков.