Казань, 22 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Представлять интересы Татарии в Совете Федерации будет заместитель руководителя аппарата главы РТ — руководитель департамента главы РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев. Соответствующий указ подписан главой РТ Рустамом Миннихановым. Документ вступает в силу с 22 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Терентьев наделен полномочиями сенатора России — представителя от исполнительно органа государственной власти Татарии. Его предшественник Ленар Сафин 19 августа 2022 года был назначен ректором Казанского (Приволжского) федерального университета сроком на пять лет.

Напомним, от законодательного (представительного) органа государственной власти Татарию в Совете Федерации с октября 2019 года по сентябрь 2024 года представляет Геннадий Емельянов.

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