* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 22 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило, что усилит контроль за частными высшими учебными заведениями в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Faramarz Hashemi Контроль

В своём информационном бюллетене от 22 сентября ведомство заявило, что частные образовательные учреждения должны привести свою деятельность в соответствие с шариатом и исламскими ценностями.

В бюллетене также сказано, что недавно представители министерства провели мониторинг частных высших учебных заведений в провинции Джаузджан.

Ранее министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока уже ввело ряд ограничений на деятельность частных высших учебных заведений.