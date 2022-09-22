Москва, , 15:37 — REGNUM Если начались разговоры об отказе от торгов долларом на Мосбирже, значит шансы подобного развития событий растут, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Более защитным вариантом будет сокращение позиций в валютах так называемых недружественных стран или вывод денег за пределы России.

В настоящее время ЕС готовит новый пакет санкций против РФ. Что именно в него войдет, Еврокомиссия и послы Евросоюза решат 23 сентября. Помимо экономических проблем, Россия может получит и новые финансовые.

Обсуждается, что США введут санкции против НРД и НКЦ, которые обслуживают Московскую биржу. Евросоюз уже ввел ограничения против НРД. А работу НКЦ пока никто не ограничивал. Если так произойдет, про валютные операции в долларах и евро на бирже можно будет забыть.

Стоит напомнить, что с 3 октября 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги британским фунтом.

Эта приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в британском фунте. По такой же причине в июне были остановлены торги швейцарским франком, а в августе — японской иеной.

Возможно, в России будет классический внебиржевой валютный рынок, какой есть в других странах. Но среднесрочно, похоже, нас ждет возврат к закрытой экономике, границам и рынкам», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Мосбиржа может в будущем отказаться от конвертации пары доллара к рублю. Этого не исключил председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов.

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