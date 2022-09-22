Мелитополь, Бывш. УССР, , 15:43 — REGNUM Центр по приёму заявлений о вступлении в добровольческие батальоны начал работать в Запорожской области. Об этом глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил 22 сентября в своём телеграм-канале.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Сегодня уже начал работать центр по приёму заявлений запорожцев, которые изъявили желание добровольно служить в вооруженных силах Российской Федерации», — написал Балицкий.

Участники добровольческих батальонов будут приравнены к участникам спецоперации ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области рассказал о формировании добровольческих подразделений. Без предварительной подготовки и обучения бросать добровольцев в бой никто не собирается, подчеркнул он.

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