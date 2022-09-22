Москва, 22 сентября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Уход ряда иностранных компаний и прекращение импорта отдельных товаров и услуг в РФ создает дополнительные возможности для российских предприятий, но в то же время формирует и дополнительные риски снижения стимулов к постоянному развитию, риски повышения цен и снижения качества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил и. о. директора института конкурентной политики и регулирования рынков ВШЭ Олег Москвитин. Так он прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что отсутствие конкуренции из-за рубежа должно компенсироваться внутренней конкуренцией.

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«Поэтому, конечно, снижение внешней конкуренции должно компенсироваться развитием внутренней (последнее, впрочем, крайне желательно и при неограниченном внешнеторговом обороте), — сказал Москвитин. — Развитие и поддержание конкуренции предполагают использование многих инструментов. Во-первых, это ограничение государственного присутствия в экономике в пользу частного бизнеса, крайне взвешенный подход к антимонопольному согласованию сделок слияний и поглощений как со стороны компаний с госучастием, так и частных. Во-вторых, нужна господдержка компаний из отраслей, наиболее пострадавших от санкций и разрушения логистических цепей (гибель участников рынка приведет к еще большему снижению конкуренции). В-третьих, дальнейшее снижение административных барьеров. В-четвертых, расширение параллельного импорта (соперничество между продавцами иностранных товаров, а также между российскими и иностранными продуктами — это тоже важная часть конкуренции)».

В-пятых, как полагает Москвитин, нужна активная антимонопольная политика, направленная на оперативное пресечение злоупотреблений доминантов, из-за которых очень трудно работать меньшим компаниям, создающим на практике основную конкуренцию на рынках.

«В-шестых, дальнейшее увеличение доли госзаказа как стабильного и надежного источника финансирования, размещаемого среди малых и средних предприятий — основных участников реальных конкурентных отношений. Кроме того, необходима всесторонняя поддержка развития малых и средних предприятий и того, что называют «гаражной экономикой», — сказал экономист. — Недаром сейчас очень много говорят о необходимости «нового НЭПа». Этот термин условный, и полное повторение НЭПа в целом вряд ли возможно, но некоторые из перечисленных выше инструментов вполне в этом ключе».

Напомним, что ранее президент РФ высказал о губительности монополий для российской экономики.