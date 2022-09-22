Москва, 22 сентября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Москве начал работу новый цифровой сервис — Портал потребителя города Москвы. Об этом в своем блоге 22 сентября написал сэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, задача нового цифрового ресурса состоит в том, чтобы обеспечить потребителя грамотными инструкциями, благодаря которым он самостоятельно, с минимальными затратами времени и сил мог отстоять свои права.

«Теперь москвичи смогут легко составить претензию в магазин, подать иск в суд или обратиться в Роспотребназдор», — написал Собянин.