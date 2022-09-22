Таллин, 22 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. 22 сентября 2022 года исполнилось 78 лет со дня освобождения столицы Эстонии Таллина от немецко-фашистских войск. Об этом военный историк Павел Смирнов напомнил порталу dokole.eu, отметив, что освобождение стало результатом продолжительной Таллинской наступательной операции Красной армии.

Таллинская наступательная операция. 1944

Таллинская наступательная операция Ленинградского фронта под командованием маршала Леонида Говорова была начата 17 сентября 1944 года с прорывом укрепленной линии обороны на реке Эмайыги (южная Эстония). В этой фронтовой операции принимали участие войска 2-й Ударной Армии, 8-й Общевойсковой Армии и 13-й воздушной Армии. В составе 2-й Ударной Армии находились и части 8-го Эстонского Стрелкового Корпуса.

Удар, по словам Смирнова, был такой силы, что командующий Группой немецких армий «Север», генерал Фердинанд Шернер уже через пару часов после начала наступления войск Ленинградского фронта сообщил, что «фронт безнадежно сокрушен». Немецкие войска были деморализованы и почти без сопротивления оставляли позиции на ряде боевых участков.

Как подчеркивает историк, в составе немецких войск на Тартуском направлении находились и мобилизованные эстонские солдаты. Большая часть солдат из этих соединений, например, солдаты 5-го пограничного полка, сдалась в плен или дезертировала.

Выйдя на оперативный простор и сбивая заслоны немцев, соединения 2-й армии развивали наступление на северо-запад в направлении Раквере и север в тыл Нарвской группировки противника. Уже 18 сентября была создана подвижная группа под командованием полковника Ковалевского в составе 152-й отдельной танковой бригады, 26-го отдельного гвардейского танкового полка и 1294-го самоходно-артиллерийского полка. В группу также входили стрелковые и саперные подразделения. Вечером того же дня была создана вторая подвижная группа полковника Проценко. Кроме 1-й отдельной танковой бригады в эту группу входили 221-й отдельный танковый полк и 397-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк.

18 сентября 1944 года моторизованные части 3-го танкового корпуса СС начали отход с линии Муммасаар — Синимяэ — Путки — Городенка (оборонительная позиция «Танненберг») в направлении на Тапа и Раквере. Оттуда планировалось продолжить отход к Пярну и дальше к Риге. В составе отступающих немецких войск, в арьергарде, находились эстонские солдаты из 20-й Гренадерской Дивизии Ваффен СС.

Однако действия подвижной группы полковника Ковалевского и 8-го Эстонского Стрелкового Корпуса спутали карты немецкого командования, пишет военный историк. Штурмовая и бомбардировочная авиация 13-й Воздушной Армии беспрерывно наносила удары по отступающим колоннам врага. Ситуация для немецких войск еще более ухудшилась, после того как фронтовая разведка 8-й армии своевременно обнаружила в ночь на 19 сентября отход вражеских войск с нарвского участка фронта. Передовые части 117-го стрелкового корпуса генерал-майора Трубачева, находившееся на правом фланге 8-й армии, сразу же начали преследование противника.

Важное для отступающего противника шоссе Муствеэ-Йыгева войска 2-й ударной армии перерезали к полудню 19 сентября. Утром 20 сентября 1944 года подвижная группа полковника В. Проценко освободила Йыгева в южной Эстонии. 20 сентября войска 8-й армии освободили от немецких войск Раквере (северная Эстония). 21 сентября Красная армия вошла в Тапа (северная Эстония). 22 сентября южнее Тапа, в районе деревень Нымкюла и Койги, сложили оружие и сдались в плен 249-му полку Красной армии солдаты 46-го гренадерского полка, большей частью состоявшего из мобилизованных эстонцев.

Для прикрытия наметившейся через гавани Таллина и Палдиски эвакуации немецких войск командование Вермахта уже 19 сентября 1944 года создало боевую группу генерал-майора Герока. В группу должны были входить части 11-й и 20-й пехотных дивизий, группа армейской артиллерии, несколько батальонов морской пехоты и эстонское ополчение «Омакайтсе». Однако стремительное наступление Красной Армии сорвало эти планы, отметил Смирнов.

Решающую роль в освобождении Таллина сыграли подвижные передовые отряды формирование которых началось сразу же после освобождения Раквере. 21 сентября 1944 года к Таллину разными путями направлялись четыре таких отряда. Немецкие войска сумели задержать наступавших лишь до утра 22 сентября. Ночью немцы покинули позиции, взорвав за собой мосты и отступили к реке Пирита.

Наутро 22 сентября 1944 года они пытались на этом рубеже задержать подвижной танковый отряд, но безуспешно. Другие подвижные отряды столкнулись лишь с незначительным сопротивлением групп прикрытия в районе Раазику и станции Юлемисте. Один из таких отрядов состоял из бойцов 8-го Эстонского стрелкового корпуса под командованием полковника Василия Вырка.

22 сентября 1944 года этот отряд, преодолев сопротивление оставленных немцами групп прикрытия между Амбла и Тамсалу, а также на реке Пирита у Васкъяла, по Тартускому шоссе ворвался в столицу Эстонии.

Днем город был освобожден полностью. Красный флаг водрузили на башне замка «Длинный Герман» лейтенант Йоханес Лумисте и ефрейтор Эльмар Нагельман.

22 сентября в Москве, в честь освобождения Таллина, был произведен праздничный салют двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами. Тридцати частям и соединениям было присвоено звание «Таллинских», 26 соединений и частей награждены орденами.