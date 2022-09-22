Кострома, 22 сентября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В отделение сердечно-сосудистой хирургии Костромской областной клинической больницы имени Королёва назначили нового руководителя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Больница им. Королева

Заведующим отделением с 19 сентября стал Антон Казанцев — выпускник Кемеровской государственной медицинской академии. До работы в Костроме трудился в Александровской больнице Санкт-Петербурга. Доктор разрабатывает авторские техники оперирования, публикуется в медицинских изданиях, стажировался в Турции, Новосибирске, Краснодаре. Также в отделение пришли работать ещё два новых специалиста — Отабек Мухторов и Валерия Сорокина. Оба окончили ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии в 2022 году.

Напомним, в мае 2022 года в отделении возникла серьёзная кадровая проблема. Все хирурги написали заявления об увольнении по собственному желанию, устав от высоких нагрузок. После вмешательства департамента здравоохранения двоих из них — Петра Палагина и Алексея Сироткина удалось уговорить остаться.

Как отмечает администрация региона, с приходом нового руководителя отделение увеличило объемы оказания медицинской помощи. Например, если раньше в год медики проводили 20 операций на сонных артериях, то сейчас — 3-4 в день. В ближайшее время для отделения закупят оборудование для искусственного кровообращения, которое позволить проводить операции на открытом сердце. Оказать помощь медикам в этом вопросе поручено заместителю губернатора по социальной работе Елене Журиной.