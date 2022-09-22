Лондон, 22 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Согласно официальной статистике, несмотря на то, что шесть месяцев назад около 240 афганских граждан получили право на защиту от британского правительства, они всё ещё ждут переселения.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Сайт британского журнала Perspective сообщил, что эти люди работали с британскими войсками в Афганистане.

Следует отметить, что эти афганские граждане имеют право на участие в программе «Политика переселения и помощи Афганистана» (ARAP).

ARAP был создан для оказания помощи бывшим местным служащим и их переводе в Великобританию.

Министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что правительство как можно скорее переселит этих 240 человек. Но «некоторые потенциальные проблемы, в том числе проблемы с документами и безопасностью, привели к задержке процесса вывоза этих людей».

«Консерваторы подвергают риску афганцев, которые поддерживали наши вооруженные силы», — сказал Джон Хили, теневой министр обороны Великобритании.

«Правительство недостаточно быстро занимается запросами ARAP, в то время как афганцы, работавшие вместе с британскими сотрудниками, подвергаются серьёзному риску. У Британии есть моральный долг защищать их», — добавил он.

Джейми Стоун, представитель либеральных демократов, также сказал: «Это позор, что такое количество людей, которым была обещана защита в соответствии с планом ARAP, всё ещё не перевезены в Великобританию».

По словам Стоуна, «эти люди рисковали своими жизнями, чтобы помочь британским войскам во время войны, и им был обещан шанс начать новую жизнь в Британии. Вместо этого они были оставлены в подвешенном состоянии консервативным правительством. Призываю министра обороны немедленно решить этот вопрос».

Следует отметить, что на сегодняшний день с момента запуска проекта ARAP в 2021 году в Великобританию перевезено около десяти тысяч человек.

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Однако правительство Великобритании подверглось критике за медленные темпы эвакуации и опасения за тех, кто всё ещё находится в Афганистане и потенциально подвергается риску.