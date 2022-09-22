Москва, , 15:32 — REGNUM Решения Азиатского банка развития понизить прогнозы экономического роста для развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона обусловлены общим снижением показателей мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявила заместитель декана по научной работе факультета экономики и бизнеса, профессор департамента логистики и маркетинга финуниверситета при правительстве РФ Ирина Меркулина.

Шри-Ланка Thishvish1997

«Наиболее опасными в 2022 году для стран АТР будут инвестиционные и экологические риски, — сказала она. — Первые будут обусловлены снижением деловой активности инвесторов в ряде стран АТР. В сложившихся условиях инвесторы наиболее активно будут работать в странах с устоявшейся, стабильной экономикой, в которой достижимы целевые показатели рентабельности инвестиций. Экологические риски будут связаны с последствиями энергетического кризиса, например, дефицитом энергоресурсов, высокими ценами на топливо, переходом на уголь как на топливный элемент в некоторых странах АТР, что чревато климатическими изменениями и другими не менее острыми проблемами».

По ее словам, особенно уязвимое положение у бедных стран, которые не смогли построить прочный экономический фундамент, основанный на эффективной работе ведущих отраслей промышленности и сельского хозяйства.

«Типичным примером выступает Шри-Ланка, экономика которой долгие годы использовала доходы от туризма как основного вида деятельности. Пандемия привела к тому, что отрасль практически прекратила функционировать, доходы прекратились, а закупка электроэнергии для страны стоит дорого. Такой печальный опыт существует и у других стран, — сказала Меркулина. — В противовес им богатые страны с функционирующей, стабильной экономикой, построенной на грамотном соотношении сырьевых и несырьевых отраслей, находятся в наименее уязвимом положении».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее решение Азиатского банка развития объяснили рисками глобальной неустойчивости и геополитической фрагментации.

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