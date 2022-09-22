Москва, , 15:32 — REGNUM Депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») подал заявление о направлении его в зону проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе фракции.

Юрий Швыткин Kovalchuk22

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«Уверен, что я должен быть в этот период времени с ребятами. Депутаты Госдумы ко мне подходили, и они готовы встать вместе с нами в строй, и все мы готовы защищать Родину», — отметил Швыткин.

Ранее парламентарий подавал в Минобороны заявление в начале специальной военной операции — о возможном направлении в зону проведения СВО в составе воздушно-десантных войск, но получил отказ в связи со сложившейся ситуацией на тот период времени.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у депутатов Госдумы нет брони, соответствующие требованиям частичной мобилизации, будут участвовать в специальной военной операции.

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