Павловск, Воронежская область, 22 сентября 2022, 15:31 — REGNUM Здание педагогического колледжа загорелось в городе Павловске Воронежской области 22 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило дежурному в 11:17, пожар произошёл на чердаке подсобного помещения здания местного педагогического колледжа.
Пострадавших, по оперативным данным, нет. Возгорание ликвидировали в 12:18.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Иванове произошло возгорание ёмкостей с нефтепродуктами.