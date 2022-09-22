Павловск, Воронежская область, 22 сентября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Здание педагогического колледжа загорелось в городе Павловске Воронежской области 22 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Пожар в Павловском педагогическом колледже

Сообщение о возгорании поступило дежурному в 11:17, пожар произошёл на чердаке подсобного помещения здания местного педагогического колледжа.

«В результате пожара на чердаке подсобного помещения колледжа повреждена огнем кровля на площади 30 кв. м», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших, по оперативным данным, нет. Возгорание ликвидировали в 12:18.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Иванове произошло возгорание ёмкостей с нефтепродуктами.