Вена, , 15:31 — REGNUM Австрия выступит категорически против введения газовых санкций в отношении России. Уже принятые санкционные пакеты ЕС носят всеобъемлющий характер, возможно, в них нужны уточнения, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Он отметил, что ранее выступал за закрытое обсуждение возможного ужесточения санкций. Уже приняты шесть масштабных санкционных пакетов, и сейчас можно думать о перекрытии лазеек и уточнениях.

«Но дальнейшие шаги, прежде всего в энергетическом секторе, в отношении газа — тут от Австрии будет чёткое «нет». Уже принятые пакеты носят всеобъемлющий характер», — сказал Шалленберг.

Так он ответил на вопрос о позиции Вены в отношении возможного усиления санкций против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил России новыми санкциями из-за подготовки референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

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