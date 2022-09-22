Москва, , 15:30 — REGNUM Россия должна задействовать весь спектр имеющихся возможностей для обеспечения своей безопасности. Об этом 22 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ядерный взрыв

«У России есть разные виды оружия и бывают обстоятельства, когда ограничения снимаются», — сказал Коротченко.

При этом военный эксперт отметил, что для руководства России уже стало очевидным, что при определенных обстоятельствах ему, возможно, придется применить даже самые мощные виды оружия, которые есть у Вооруженных сил РФ.

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