Тбилиси, , 15:30 — REGNUM Оппозиционные депутаты парламента Грузии нашли достаточную поддержку для того, чтобы создать в следственную комиссию, которая изучит обвинения в «госизмене» высокопоставленных силовиков. Об этом 22 сентября сообщил журналистам депутат от партии «Единое национальное движение» Леван Бежашвили.

Флаг Грузии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Уже есть достаточная поддержка 50 депутатов. Дождемся голосования. Когда будет создана эта комиссия, развернется широкомасштабная работа для того, чтобы реально расследовать, с каким уровнем государственной измены мы имеем дело», — сказал Бежашвили.

Он сообщил, что планируется проверка информации распространённой грузинскими СМИ о сотрудничестве сотрудников Службы государственной безопасности с ФСБ России. Якобы были организованы коридоры для контрабанды по поручению основателя правящей партии «Грузинская мечта» и богатейшего бизнесмена Грузии Бидзины Иванишвили.

Напомним, лидеры грузинской оппозиции обвиняют власти страны в помощи России обойти санкции. В правительстве Грузии отрицают это и отмечают, что обвинения не подкреплены доказательствами.