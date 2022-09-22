Тбилиси, 22 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Оппозиционные депутаты парламента Грузии нашли достаточную поддержку для того, чтобы создать в следственную комиссию, которая изучит обвинения в «госизмене» высокопоставленных силовиков. Об этом 22 сентября сообщил журналистам депутат от партии «Единое национальное движение» Леван Бежашвили.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

«Уже есть достаточная поддержка 50 депутатов. Дождемся голосования. Когда будет создана эта комиссия, развернется широкомасштабная работа для того, чтобы реально расследовать, с каким уровнем государственной измены мы имеем дело», — сказал Бежашвили.

Он сообщил, что планируется проверка информации распространённой грузинскими СМИ о сотрудничестве сотрудников Службы государственной безопасности с ФСБ России. Якобы были организованы коридоры для контрабанды по поручению основателя правящей партии «Грузинская мечта» и богатейшего бизнесмена Грузии Бидзины Иванишвили.

Напомним, лидеры грузинской оппозиции обвиняют власти страны в помощи России обойти санкции. В правительстве Грузии отрицают это и отмечают, что обвинения не подкреплены доказательствами.