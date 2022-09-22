Москва, 22 сентября 2022, 15:28 — REGNUM Полугодовой запрет на вывоз автомобилей, вагонов, тракторов, смартфонов и ряда промышленного оборудования из Белоруссии, вероятно, связан с повышенным спросом со стороны российских покупателей, заявила корреспонденту руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Белоруссия
Белоруссия
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«Российские граждане лишились прежних возможностей ввоза этих товаров в страну и приобретающих их сейчас в дружественных странах в рамках параллельного импорта.
Возможно, этих товаров стало не хватать на внутреннем рынке, а при существенном увеличении объемов импорта к белорусским компаниям могут возникнуть претензии со стороны производителей.
Правительство Белоруссии может опасаться и вторичных санкций со стороны ЕС, если часть импортируемых (и затем попадающих на территорию России) товаров попадает под санкционные ограничения для России», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства, в Белоруссии с 23 сентября вводится временный запрет на вывоз за пределы республики автомобилей и ряда других промышленных товаров.

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