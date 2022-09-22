Москва, 22 сентября 2022, 15:28 — REGNUM Полугодовой запрет на вывоз автомобилей, вагонов, тракторов, смартфонов и ряда промышленного оборудования из Белоруссии, вероятно, связан с повышенным спросом со стороны российских покупателей, заявила корреспонденту руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства, в Белоруссии с 23 сентября вводится временный запрет на вывоз за пределы республики автомобилей и ряда других промышленных товаров.
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