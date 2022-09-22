Москва, 22 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Полугодовой запрет на вывоз автомобилей, вагонов, тракторов, смартфонов и ряда промышленного оборудования из Белоруссии, вероятно, связан с повышенным спросом со стороны российских покупателей, заявила корреспонденту руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Российские граждане лишились прежних возможностей ввоза этих товаров в страну и приобретающих их сейчас в дружественных странах в рамках параллельного импорта.

Возможно, этих товаров стало не хватать на внутреннем рынке, а при существенном увеличении объемов импорта к белорусским компаниям могут возникнуть претензии со стороны производителей.

Правительство Белоруссии может опасаться и вторичных санкций со стороны ЕС, если часть импортируемых (и затем попадающих на территорию России) товаров попадает под санкционные ограничения для России», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства, в Белоруссии с 23 сентября вводится временный запрет на вывоз за пределы республики автомобилей и ряда других промышленных товаров.

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