Москва, , 15:27 — REGNUM Поступления от акциза на сладкие газированные напитки будут направлены на лечение диабета, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Газировка Попова Полина © ИА REGNUM

Выдержки из документа приводит 22 сентября РИА Новости.

«В 2023–2025 годах ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки (с направлением средств на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом)», — сказано в тексте проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы федерального бюджета в 2023 году немного вырастут, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, представив прогноз. По его словам, дефицит планируется покрыть государственными заимствованиями.