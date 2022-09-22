Екатеринбург, 22 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Свердловскому сотруднику министерства транспорта объявлено предостережение из-за возможного разглашения гостайны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Уралец работал с секретными документами в условиях, в которых бумаги могли попасть в руки посторонних лиц. Таким образом, чиновник создал угрозу для разглашения гостайны.

Отметим, наказание за разглашение государственной тайны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.