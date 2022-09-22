Волгоград, 22 сентября 2022, 15:31 — REGNUM Способ ликвидации «белого моря» в Волгограде определила рабочая группа. На месте создадут специальную систему инженерных сооружений, которой законсервируют опасный объект, сообщили журналистам 22 сентября эксперты на брифинге в региональном информационно-аналитическом центре.
Специалисты провели серию инженерных изысканий, определили количество отходов химического производства, сгенерировали 3D-модель объекта с границами.
На шламонакопителе установят ограждающие дамбы и вертикальную противофильтрационную завесу протяжённостью свыше 2,7 тысячи метров, глубина которой будет варьироваться от двух до 22 метров, толщина составит 2,2 м. Завеса будет препятствовать распространению загрязняющих веществ. Кроме того, в три ряда расположат более 41 тысячи грунтоцементных элементов, возведут фильтрационную и дренажную системы, комплекс очистных сооружений. После этого «белое море» накроют пятислойным экраном для изоляции опасных отходов от окружающей среды.
Вторым этапом станет комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий — подготовят плодородный слой, высадят насаждения, установят систему гидрогеологического мониторинга для контроля за положением уровня подземных вод, их температурой и минерализацией.
Шламонакопитель предприятия «Химпром» занимает площадь 28,33 га. По оценкам экспертов, здесь находятся четыре миллиона тонн отходов, в том числе 110 тысяч тонн шлама с высоким содержанием ртути.