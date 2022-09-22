Москва, , 15:25 — REGNUM Запланированные расходы фонда обязательного медицинского страхования в 2023 году превышают объёмы 2022 года года более чем на 10%. Об этом 22 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране. Запланированные расходы фонда обязательного медицинского страхования превышают объёмы текущего года более чем на 10%. Увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц, поликлиник», — заявил Мишустин.

«Вырастут государственные инвестиции в представление высокотехнологичного лечения — и в том числе в федеральных клиниках. Заложены и значительные суммы на проведение углубленной диспансеризации, развития программ реабилитации, начатых по инициативе президента», — указал он.