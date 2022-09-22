Москва, 22 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Запланированные расходы фонда обязательного медицинского страхования в 2023 году превышают объёмы 2022 года года более чем на 10%. Об этом 22 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране. Запланированные расходы фонда обязательного медицинского страхования превышают объёмы текущего года более чем на 10%. Увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц, поликлиник», — заявил Мишустин.

«Вырастут государственные инвестиции в представление высокотехнологичного лечения — и в том числе в федеральных клиниках. Заложены и значительные суммы на проведение углубленной диспансеризации, развития программ реабилитации, начатых по инициативе президента», — указал он.