Луганск, , 15:25 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования в ночь на 22 сентября обстреляли посёлок городского типа Новоайдар в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 22 сентября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

Уточняется, что обстрел Новоайдара со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 02:10 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кировский район Донецка снова был обстрелян со стороны киевских боевиков.