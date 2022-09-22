Бухарест, , 15:25 — REGNUM Национальный банк Румынии (BNR) объявил о резком повышении курса доллара США по отношению к румынской валюте — лею. Об этом 22 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Доллар © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, сегодня на межбанковских торгах Румынии $1 стоил около 5,1 леев, что является историческим максимумом для румынского рынка.

«Несмотря на привлечение в экономику Румынии дополнительных финансовых средств Еврокомиссии, лей существенно теряет свои позиции», — говорится в заявлении BNR.

По некоторым данным, в ряде румынских регионов население начало активно скупать американскую и общеевропейскую валюту. При этом местные власти призывают сограждан «не поддаваться экономической панике».

Напомним, еще 21 сентября 1 доллар США в обменных пунктах Румынии стоил 4,8 леев.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в румынском минэкономики, сложившаяся ситуация частично связана с поддержкой официальным Бухарестом санкций против Российской Федерации.