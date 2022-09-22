Кабул, , 15:24 — REGNUM Премия Фонда Мелинды и Билла Гейтсов была вручена Захро Джуя, журналистке из Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан (сс) ArmyAmber

Захро Джуя получила награду «Трансформер» Фонда Гейтса за свои усилия по привлечению внимания общественности к проблемам, связанным с афганскими женщинами, и публикации их историй.

Она является основателем информационного онлайн-агентства «Рухшана», которое освещает жизнь и проблемы афганских женщин.

Каждый год Фонд Гейтса награждает четырёх человек за их усилия для достижения глобальных целей.

Другими тремя лауреатами наград этого года являются председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Радхика Батра из Индии и Ванесса Накате из Уганды, которые были отмечены Фондом Гейтса за их работу по достижению целей устойчивого развития.

До этого Захро Джуя вошла в число женщин 2022 года по версии журнала Time. В 2020 году она основала «Рухшана Медиа», специализирующеся на женских историях. После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Джуя покинула Афганистан и поселилась в Великобритании.