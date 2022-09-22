Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Граждане ДНР, ЛНР, жители Херсонской и Запорожской областей смогут принять участие в референдумах по вопросу о воссоединении с Россией на пяти участках в Санкт-Петербурге. Об этом 22 сентября сообщили в группе «Санкт-Петербургской избирательной комиссии» в соцсети «ВКонтакте».

Голосование Денис Абрамов © ИА REGNUM

Как и на самих территориях, которые проведут референдум о включении в состав РФ, в Петербурге голосование пройдёт также с 23 по 27 сентября 2022 года. Сделать выбор можно будет на пяти участках: два для граждан ДНР по адресу улица Моховая, дом 15, а для жителей ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — три участка на улице Красного Текстильщика, дом 10-12Д.

«Формирование комиссий и обеспечение голосования будет осуществляться гражданами этих республик и территорий. По запросу комиссий, организующих референдумы, Санкт-Петербургская избирательная комиссия окажет максимальное организационное содействие», — сообщили в Горизбиркоме.

Напомним, что спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявил, что самоопределение жителей этих территорий — это их личное дело.

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