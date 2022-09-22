Симферополь, , 15:23 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обратился со словами поддержки к жителям региона, попавшим под частичную мобилизацию. Обращение опубликовано 22 сентября в телеграм-канале главы Крыма.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Уважаемые земляки, защитники России! В Крыму, как и во всех регионах нашей страны, началась частичная мобилизация. Это вынужденное, необходимое и единственно возможное решение, которое принял наш президент», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что сегодня Россия отстаивает право на суверенитет и даже право на жизнь.

«Поэтому хочу сказать всем, кто получил или получит повестку из военкомата: вы защищаете свой дом, свою семью, свое Отечество. Это самая важная и святая миссия, которая только есть на земле. Уверен, что вы выполните эту миссию с честью и достоинством», — подчеркнул глава региона.

Аксёнов подчеркнул, что лично держит под контролем вопросы обеспечения бойцов, в также поддержки их семей.

«У каждого поколения были свои испытания. И каждый раз наш народ выходил из них еще более сильным и сплоченным. Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили о выплате в 200 тысяч рублей каждому мобилизованному жителю региона.