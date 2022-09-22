Москва, 22 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В 2024 году Россия вернётся на траекторию уверенного роста. Об этом 22 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«(Подразумевается) переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%. Основные параметры бюджета сформированы исходя из подходов, одобренных на совещании у президента, и учитывают предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны по его поручениям», — заявил Мишустин.

«В итоге мы ожидаем общий объем поступлений в 2023 году в объёме свыше 26 трлн 130 млрд рублей. В номинальном выражении это меньше, чем в в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем, когда на экономику повлияли процессы, связанные с коронавирусом», — сказал он.